Xiaomi показала упаковку смартфона Redmi K30 Ultra

Компания Xiaomi опубликовала фото упаковки юбилейного смартфона Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, который должен появиться на глобальном рынке под более простым названием Redmi K30 Ultra. Официальный анонс устройства ожидается 11 августа вместе с Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, который также получит более простое международное наименование Xiaomi Mi 10 Pro Plus.

По предварительным данным, Redmi K30 Ultra получит производительный процессор MediaTek Dimensity 1000, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флэш-памяти, выдвижную селфи-камеру разрешением 20 Мп, основную камеру с четырьмя модулями, главный из которых имеет разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и быструю зарядку мощностью 33 Вт.