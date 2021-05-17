Xiaomi получила патент на инновационный смартфон

Xiaomi только что запатентовала новый футуристический дизайн смартфона — этот новый телефон оснащен двухсторонним выдвижным механизмом, а также оснащен дополнительным дисплеем. Компания подала заявку на патент еще в январе 2021 года, а на прошлой неделе документ был официально опубликован — значит, патент получить удалось. Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант запатентовал уникальное футуристическое устройство с механизмом скольжения, который работает в двух направлениях. Проще говоря, устройство имеет часть, которая скользит как с левой, так и с правой стороны устройства, отсюда и термин двойного бокового скольжения.

Глядя на изображения, представленные в патенте, одним из самых интересных аспектов этого устройства, помимо его двустороннего слайдера, является то, что каждая из сторон служит разным целям. Когда пользователь сдвигает устройство вправо, можно увидеть модуль камеры. С другой стороны, левая часть механизма слайдера открывает дополнительный дисплей меньшего размера. Этот дисплей узкий, но такой же высокий, как и основной. Более того, ни передняя камера, ни какие-либо другие вырезы не заметны, чего и следовало ожидать, поскольку камера размещена на сдвижном механизме. К сожалению, неизвестно, действительно ли Xiaomi работает над таким устройством или производитель просто получил патент на тот случай, если кто-то другой захочет использовать данную разработку, чтобы получить дополнительную прибыль.
Комментарии и отзывы Xiaomi
Обзор Philips Hue Bloom. Умный светильни...
Умное освещение Philips Hue от Signify одно из самых известных в своей категории, включает разные форматы...
Пользователи Facebook Messenger скоро см...
Гигант социальных сетей Facebook работает над объединением всех своих приложений, чтобы обеспечить удобст...
iPhone 12 спас рынок смартфонов Европы о...
Поставки смартфонов в Нидерланды, Данию и Финляндию продемонстрировали признаки положительного роста в че...
Как выбрать аксессуары для Samsung Galax...
Довольно часто пользователи задаются вопросом о том, какие ...
Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebb...
Идеального подарка не существует, ведь каждому человеку нравится что-то свое и, выбирая подарок, стоит уч...
PUBG Mobile достиг миллиарда скачиваний ...
PUBG Mobile была запущена в 2018 году, с тех пор они стала самой прибыльной мобильной игрой в 2019 году. ...
Обзор Philips Hue Play (2 модуля+адаптер...
Не так давно мы начали знакомство с умным освещением Philips Hue от Signify на примере светильника Philip...
Bitspower выпускает распределительную пл...
Bitspower начала разработку распределительных пластин серии Sedna для корпусов. Ранее мы видели модель To...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor