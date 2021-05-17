Xiaomi получила патент на инновационный смартфон

Xiaomi только что запатентовала новый футуристический дизайн смартфона — этот новый телефон оснащен двухсторонним выдвижным механизмом, а также оснащен дополнительным дисплеем. Компания подала заявку на патент еще в январе 2021 года, а на прошлой неделе документ был официально опубликован — значит, патент получить удалось. Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант запатентовал уникальное футуристическое устройство с механизмом скольжения, который работает в двух направлениях. Проще говоря, устройство имеет часть, которая скользит как с левой, так и с правой стороны устройства, отсюда и термин двойного бокового скольжения.

Глядя на изображения, представленные в патенте, одним из самых интересных аспектов этого устройства, помимо его двустороннего слайдера, является то, что каждая из сторон служит разным целям. Когда пользователь сдвигает устройство вправо, можно увидеть модуль камеры. С другой стороны, левая часть механизма слайдера открывает дополнительный дисплей меньшего размера. Этот дисплей узкий, но такой же высокий, как и основной. Более того, ни передняя камера, ни какие-либо другие вырезы не заметны, чего и следовало ожидать, поскольку камера размещена на сдвижном механизме. К сожалению, неизвестно, действительно ли Xiaomi работает над таким устройством или производитель просто получил патент на тот случай, если кто-то другой захочет использовать данную разработку, чтобы получить дополнительную прибыль.