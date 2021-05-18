Xiaomi получила патент на новый модульный смартфон

Есть только пара компаний, которые запустили модульные смартфоны в продажу — среди них Motorola со своей малоизвестной серией Moto Z и голландская Fairphone, о которой практически никто ничего не знает. Теперь появилась информация, что китайская Xiaomi может работать над модульным смартфоном, поскольку на него был выдан патент — обычно такого рода документация ничего не значит, так как патенты получаются каждый день, но далеко не всё доходит до релиза, но в этот раз инсайдеры уверены, что производитель действительно ведет работу. Xiaomi подала патент в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) на «электронное устройство». В документах, опубликованных несколько недель назад, описан смартфон, который состоит из отдельных модулей с разными функциями.

Концептуальный рендер смартфона на основе изображений в заявке на патент был создан иллюстратором для издания LetsGoDigital. На текущий момент показано всего три модуля: первый содержит материнскую плату и систему камер, второй модуль предназначен для аккумулятора, а третий модуль образует нижнюю часть телефона — его функции пока что производитель не сообщает.Два из этих трех модулей оборудованы экраном, и когда они оба соединены вместе, он образует большую панель дисплея без видимого шва. Модули можно прикреплять и снимать с помощью скользящего механизма в виде рельсов. Теоретически, такой смартфон действительно можно реализовать на практике, вопрос только в его цене.
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