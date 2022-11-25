Xiaomi потеряла 10% от прибыли

Например, производитель заявил инвесторам, что деньги, которые были внесены в развитие электрических транспортных средств, довольно скоро начнут себя окупать. Это значит, что производитель находится на последней стадии разработки транспортного средства собственной разработки. Крайне интересная новость, так как рынок электрокаров на самом деле пользуется внушительным спросом со стороны покупателей и потенциально автомобиль от такого известного бренда будет продаваться очень хорошо. С другой стороны, пока что это только обещания и не более, так как реального прототипа пока что никто не видел, всё это находится только в процессе разработки, а прибыль у компании падает уже сейчас. Вероятно, будем ждать новой волны повышения цен на смартфоны бренда.