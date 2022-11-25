Xiaomi потеряла 10% от прибыли

Вчера представители компании Xiaomi официально отчитались перед инвесторами об успехах уходящего года и оказалось, что ситуация на самом деле не так хорошо сложилась, как многие предполагали. Дело в том, что производитель на самом деле немало потерял — общее падение выручки составило 10%, что по меркам такого гиганта просто огромная сумма. Причина заключается в том, что в целом рынок смартфонов немного просел из-за коронавируса и общего положения в мире. Соответственно, пользователи не так часто меняют свои смартфоны, не так много денег выделяют на покупку новых устройств и всё в таком духе. В результате производитель потерял значительную часть прибыли, что, безусловно, скажется на чистой прибыли в конце года. Но есть и хорошие новости.

Например, производитель заявил инвесторам, что деньги, которые были внесены в развитие электрических транспортных средств, довольно скоро начнут себя окупать. Это значит, что производитель находится на последней стадии разработки транспортного средства собственной разработки. Крайне интересная новость, так как рынок электрокаров на самом деле пользуется внушительным спросом со стороны покупателей и потенциально автомобиль от такого известного бренда будет продаваться очень хорошо. С другой стороны, пока что это только обещания и не более, так как реального прототипа пока что никто не видел, всё это находится только в процессе разработки, а прибыль у компании падает уже сейчас. Вероятно, будем ждать новой волны повышения цен на смартфоны бренда.
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