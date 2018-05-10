Xiaomi потеряла 30 миллиардов

Планы компании Xiaomi на капитализацию в 100 миллиардов долларов рухнули — финансовые аналитики принесли свежие вести от будущих инвесторов. Ранее у Xiaomi был план выйти на первичное размещение акций и продать тех самых акций на 10 миллиардов долларов, тем самым закрепив общую стоимость компании в 100 миллиардов. Однако, сейчас инвесторы ближе посмотрели на деятельность компании и пересмотрели свои решения. Дело в том, что 90% прибыли Xiaomi исходит от продажи смартфонов, тогда как бренд позиционирует себя как будущего конкурента и на медиа-рынке. В это инвесторы верят очень слабо и уже сейчас прогнозируемая рыночная стоимость компании упала до 70 миллиардов. Потерять за два дня 30 миллиардов долларов — большой удар для основателя компании. Посмотрим, что будет в итоге после проведения IPO.