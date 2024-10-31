Xiaomi представила 100-Гц монитор 2K Monitor A27Qi

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Xiaomi 2K Monitor A27Qi, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 100 Гц, пиковой яркостью 250 нит, скоростью отклика 6 мс (GTG), 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и полным охватом цветовой палитры sRGB, 8-битной глубиной цвета, поддержкой HDR, точностью цветопередачи ΔE<2, настенным креплением VESA, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, портами DisplayPort 1.4 и HDMI, а также 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Redmi Projector 3 Pro оценен в 220 долларов …
Компания Xiaomi представила недорогой проектор Redmi Projector 3 Pro, который оценен на дебютном китайско…
Представлен 31,5-дюймовый смарт-монитор Acer CS322QK…
Компания Acer пополнила ассортимент смарт-мониторов моделью CS322QK, которая основана на 31,5-дюймовой па…
Проектор Samsung The Premiere 9 оценен в 6 тысяч долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделями The Premiere 9 и The Pre…
180-Гц монитор Skyworth F27G30Q SE оценен в $100 …
Компания Skyworth представила бюджетный игровой монитор F27G30Q SE, который основан на 27-дюймовой матриц…
DIGMA представила мониторы Overdrive 24P410F…
Сегодня бренд DIGMA, достаточно известный производитель электроники, официально отправил в продажу свои н…
Представлен моноблок HP Star Studio X 27 на Core Ultra 5 125…
Компания HP представила моноблочный ПК Star Studio X 27, который оценен на дебютном китайском рынке в экв…
Представлен 240-Гц монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD34…
AGON by AOC и Porsche Design пополнили ассортимент мониторов моделью Porsche Design AOC AGON PRO PD34, ко…
Представлен 240-Гц монитор AOC U32G4ZMN…
Компания AOC представила геймерский монитор AOC U32G4ZMN, который основан на 31,5-дюймовой матрице Fast V…
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor