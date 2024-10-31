Xiaomi представила 100-Гц монитор 2K Monitor A27Qi

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Xiaomi 2K Monitor A27Qi, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 100 Гц, пиковой яркостью 250 нит, скоростью отклика 6 мс (GTG), 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и полным охватом цветовой палитры sRGB, 8-битной глубиной цвета, поддержкой HDR, точностью цветопередачи ΔE<2, настенным креплением VESA, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, портами DisplayPort 1.4 и HDMI, а также 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.