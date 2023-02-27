Xiaomi представила 12S Ultra за 43 тысячи долларов

Дело в том, что концепт смартфона Xiaomi 12S Ultra с необычным объективом оценили в 43 тысячи долларов, что, безусловно, очень дорого. Конечно, производитель не планирует отправлять в продажу смартфон с такой ценой, потому что его никто не покупал бы, но в будущем, когда подобные решения уже не будут чем-то невероятным и уникальным, можно будет говорить о более привлекательной стоимости и различных возможностях в области фотографии. Представьте себе смартфон с датчиком на 200 Мп, который использует пиксельный бинниг, передовые алгоритмы улучшения качества фотографии и качественную линзу, которая справляется с поставленными задачами. Получится очень даже интересный смартфон для мобильной фотографии, пусть и не очень компактный.