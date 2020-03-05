Xiaomi представила Black Shark 3 и 3 Pro

Китайская компания Xiaomi Black Shark представила новое семейство игровых смартфонов.

В семейство вошли два новых смартфона Xiaomi Black Shark 3 и Xiaomi Black Shark 3 Pro.

Смартфоны получили AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц и частотой считывания касаний 270 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G, оперативная память типа LPDDR5, накопитель стандарта UFS 3.0 , Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и NFC модуль.

Также основную камеру с тремя модулями: это 64 Мп главный датчик, 13 Мп ширик с углом обзора 120 и 5 Мп датчик глубины. Фронтальная камера получила 20 Мп. Работают смартфоны на операционной системе Android 10.

В отличие между смартфонами Xiaomi Black Shark 3 и Xiaomi Black Shark 3 Pro все же есть. Смартфон Xiaomi Black Shark 3 получил 6.67 дюймовый дисплей с разрешением экрана 2340х1080 пикселей, а Pro версия получила дисплей на 7.1 дюймов с разрешением экрана 3120х1440 пикселей. Также отличается емкость аккумулятора: 4720 мАч у обычной версии и 5000 мАч у Pro версии. У обеих заявлена поддержка 65 Вт быстрой зарядки и магнитной зарядки мощностью 18 Вт на задней панели.

Ещё смартфон Xiaomi Black Shark 3 Pro получила две выдвижные механические кнопки на корпуса.

Они выступает в роли тригеров, как в традиционных геймпадах. Заявлено гарантированные 300 000 активаций, 1 000 000 нажатий и автоматическое скрытие при падении.

Цены:

Xiaomi Black Shark 3

8/128 ГБ — 500 $

12/128 ГБ — 544 $

12/256 ГБ — 573 $

Xiaomi Black Shark 3 Pro