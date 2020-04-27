Xiaomi представила Mi 10 Youth Edition

Какое-то время назад производители смартфонов обсуждали довольно интересную тему того, что 5G пока что не вводится сотовыми операторами из-за малого количества владельцев смартфонов с поддержкой сотовой сети пятого поколения. Это действительно логично, ведь внедрить технологию очень дорого, а пользоваться ею будет меньше пяти процентов пользователей, что крайне мало и невыгодно для сотового оператора. К счастью, в ближайшем будущем таких смартфонов станет куда больше, ведь компания Xiaomi выпустила смартфон начального уровня Mi 10 Youth Edition, который обладает модулем 5G, при этом может похвастаться качественным дисплеем, неплохой системой камер и прочими мелкими преимуществами. Стоит обязательно присмотреться.