Xiaomi представила Mi Full Screen TV Pro

Компания Xiaomi представила 75-дюймовый смарт-телевизор. Новинка получила название Mi Full Screen TV Pro.

Смарт-телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro оснастили дисплеем с разрешением 3840х2160 пикселей и частоту обновления изображения 60 герц. Новинка также поддерживает видео формате 8К.

Телевизор работает под управлением восьмиядерного процессора Amlogic в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Xiaomi Mi Full Screen TV Pro поддерживает центр умного дома Xiaomi, а также технологию Dolby Audio, DTS HD Sound и фирменного голосового ассистента XiaoAI.

Компания Xiaomi выставила ценник смарт-телевизору 850 долларов.