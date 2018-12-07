Xiaomi представила Mi Mix 3 5G

2018-12-07, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi Mi Mix 3 5G ; [90]
Компания Xiaomi на мероприятии China Mobile Partner Conference представила смартфон Mi Mix 3 с модемом 5G и топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855. 5G-модемом X50 LTE обеспечивает скорость загрузки до 2 Гбит/с. Кроме того смартфон оснащен технологией на основе полимеров и корпусом из керамики. В 2016 году производитель собрал группу для исследований в области 5G. Среди них — трансляция 8K VR-видео, «голографические» видеозвонки, навигация с дополненной реальностью, облачные сервисы для стриминга игр и другие технологии.

Напомним, Mi MIX 3 представляет собой слайдер с 6,4-дюймовым AMOLED-экраном и двойной камерой для селфи 24 + 2 Мп, основная камера состоит из двух 12-мегапиксельных сенсоров. Батарея на 3200 мАч поддерживает Quick Charge 4.0. Существует вероятность того, что Mi MIX 3 5G получит 10 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти. Смартфон ожидается в первом квартале 2019 года.

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