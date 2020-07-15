Xiaomi представила Mi TV Stick

Компания Xiaomi официально представила свою новую телевизионную приставку под названием Mi TV Stick, которая представлена в формате стика, то есть флешки, которая подключается в телевизор и не требует дополнительного питания. Это очень удобно, так как пользователю не нужно тратить лишние деньги на то, чтобы прикидывать кабель питания, делать лишнюю розетку и так далее. Кроме того, к устройству идет пульт, который дает возможность сразу подключиться к Netflix, вводить команды голосом и все в таком духе. Это очень круто, так как вводить по одному символу в поиск название своего любимого фильма или сериала крайне тяжело. Вопрос только в стоимости для нашего рынка, так как пока что продукт до нас еще не доехал и говорить об этом рано.