Xiaomi представила Poco M7 с очень низкой ценой

Сегодня компания Xiaomi официально представила новый свой новый смартфон — Poco M7, который предлагает 2 года обновлений операционной системы и 4 года обновлений безопасности. Но стоит отметить, что на самом деле это просто переименованный Redmi 14C в другой обёртке. Poco M7 оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с поддержкой 5G, экран имеет диагональ 6,88 дюйма, разрешение HD+ и частоту обновления до 120 Гц. Панель сертифицирована TUV Rheinland, что подтверждает низкое содержание синего света и отсутствие мерцания. Несмотря на круглый островок камер, на тыльной панели всего две камеры. Основная — 50 Мп, а вторая камера остаётся неизвестной (производитель почему-то не указывает её характеристики). Фронтальная камера — 8 Мп.

Поклонники бюджетных смартфонов оценят наличие 3,5 мм аудиовыхода, FM-радио, повышенной громкости (до 150%) и защиты от пыли и брызг. Также есть слот для карты microSD объёмом до 1 ТБ. Смартфон работает на HyperOS поверх Android 14, также в в Poco M7 установлена аккумуляторная батарея на 5160 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Довольно интересный смартфон на самом деле, потому что пользователям, которые не занимаются мобильной фотографией или не планируют играть в игры, возможностей данного устройства будет предостаточно на годы вперёд. Более того, производитель будет продавать устройство о очень разумной стоимости, что тоже стоит учитывать — бюджетные модели в последнее время пользуются высоким спросом.
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