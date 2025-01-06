Xiaomi представила Redmi 14C 5G

Кроме того, устройство может похвастаться 6,88-дюймовой панелью с частотой обновления 120 Гц (вместо 6,74 дюйма и 90 Гц у предшественника), а основная камера по-прежнему работает на базе датчика на 50 Мп. Хорошая новость ещё и в том, что смартфон Redmi 14C сохранил 3,5-мм аудиоразъём, а громкость основного динамика увеличена на 50% по сравнению с предыдущей моделью. Да и ёмкость батареи увеличилась до отметки в 5160 мАч, а её ресурс рассчитан на 1000 циклов зарядки и перезарядки. Довольно интересное доступное устройство для пользователей, которые не гонятся за флагманскими гаджетами, предпочитая доступные, но производительные решения. Правда, пока что нет информации о глобальном релизе данного смартфона, так что её придётся подождать какое-то время. Но модель явно выедет за пределы Китая и Индии, как было с предшественником.