Xiaomi представила Redmi 14C 5G

Сегодня был официально представлен смартфон Redmi 14C 5G, который работает на мобильном процессоре Snapdragon 4 Gen 2 — первом 4-нм процессоре в серии Snapdragon 4. Он оснащён двумя ядрами Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц, шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц, графическим ускорителем Adreno 613 и модемом X61, который поддерживает 5G и обеспечивает скорость загрузки до 2,5 Гбит/сек. Более того, устройство поставляется с оперативной памятью LPDDR4X объёмом 4 или 6 ГБ и хранилищем UFS 2.2 на 64 или 128 ГБ. Конечно, хранилище можно расширить с помощью microSD-карты объёмом до 1 ТБ, при этом два слота для SIM-карт остаются доступными.

Кроме того, устройство может похвастаться 6,88-дюймовой панелью с частотой обновления 120 Гц (вместо 6,74 дюйма и 90 Гц у предшественника), а основная камера по-прежнему работает на базе датчика на 50 Мп. Хорошая новость ещё и в том, что смартфон Redmi 14C сохранил 3,5-мм аудиоразъём, а громкость основного динамика увеличена на 50% по сравнению с предыдущей моделью. Да и ёмкость батареи увеличилась до отметки в 5160 мАч, а её ресурс рассчитан на 1000 циклов зарядки и перезарядки. Довольно интересное доступное устройство для пользователей, которые не гонятся за флагманскими гаджетами, предпочитая доступные, но производительные решения. Правда, пока что нет информации о глобальном релизе данного смартфона, так что её придётся подождать какое-то время. Но модель явно выедет за пределы Китая и Индии, как было с предшественником.
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