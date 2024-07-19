Xiaomi представила Redmi K70 Extreme Edition

Сегодня на крупном мероприятии компании Xiaomi официально представили смартфон Redmi K70 Extreme Edition — новейший смартфон с достаточно производительным железом, который может легко конкурировать с флагманами в вопросах производительности в играх и не только. Данный смартфон оборудован процессором MediaTek Dimensity 9300+ и поставляется с 12 ГБ, 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти, так что потенциальный покупатель имеет приличный набор компонентов на выбор. Кроме того, стоит отметить, что производительное ядро данного процессора Cortex-X4 работает на тактовой частоте до 3,4 ГГц. Корпус Redmi K70 Extreme Edition выполнен из металлической рамки, а спереди и сзади используется стекло Longjing — Xiaomi его применяет впервые, но в целом в сети есть информация, что это очень прочное стекло.

И, естественно, K70 Extreme Edition имеет рейтинг защиты от пыли и влаги по сертификату IP68. Ещё смартфон оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712x1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц, номинальной яркостью в 1600 нит и пиковой яркостью в 4000 нит. На тыльной панели смартфона расположена основная камера Sony IMX906 на 50 Мп с размером сенсора 1/1,56 дюйма, 8 Мп ультраширокоугольная камера и макрокамера на 2 Мп. Примечательно, что Redmi K70 Extreme Edition оснащён батареей ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт, а стоит такой смартфон всего 550 долларов. Для гаджета с практически флагманскими характеристиками это очень низкая цена.