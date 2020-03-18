Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max

Китайская компания Xiaomi провела в Индии презентацию долгожданных смартфонов Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max.

Смартфон Redmi Note 9 Pro Max оснастили IPS дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и с разрешением экрана FHD+. Защищен дисплей закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Также на дисплее есть круглый вырез по центру для фронтальной камеры на 32 Мп.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За графику отвечает ускоритель Adreno 618. За автономность смартфона отвечает энергоёмкий аккумулятор ёмкостью на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Кроме этого, смартфон Redmi Note 9 Pro Max может похвастаться основной камерой на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп с режимом Night Mode и функциями AI Portrait и Pro Colour.

Новинку также оснастили разъёмом для наушников, защитой от брызг P2i, сканер отпечатков пальцев на боковой стороне, четыре глобальных системы навигации (GPS, ГЛОНАСС, Beidou и NavIC), а также новый вибромоторчик Z-Axis и ИК-порт для управления техникой. Работает Redmi Note 9 Pro Max под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.

Смартфон Redmi Note 9 Pro получил такой же внешний вид и отличается от Redmi Note 9 Pro Max лишь основной камерой на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, быстрой зарядкой на 18 Вт, модификациями памяти ОЗУ и ПЗУ.

Цены:

Redmi Note 9 Pro 4/64 ГБ — 175 $

Redmi Note 9 Pro 6/128 ГБ — 215 $

Redmi Note 9 Pro Max 6/64 ГБ — 200 $

Redmi Note 9 Pro Max 6/128 ГБ — 230 $

Redmi Note 9 Pro Max 8/128 ГБ — 255 $

Смартфоны появятся в продаже с 18 марта месяца 2020 года.