Xiaomi представила дешевый смартфон Redmi Note 11 SE

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь официально анонсировал самый доступный смартфон компании с поддержкой 5G, который получил название Redmi Note 11 SE.

«Рожден для ускорения популяризации 5G» — так руководитель компании описывает это устройство. Redmi Note 11 SE стоит всего 1 000 юаней (150 долларов). Redmi Note 11 SE получил 6,5-дюймовый дисплей FullHD+ с поддержкой частоты обновления 90 Гц и отверстием для фронтальной камеры в центральной верхней части экрана. Он основан на мобильной платформе MediaTek Dimensity 700 с модемом 5G. Объем флеш-памяти составляет 128 ГБ, емкость аккумулятора — 5000 мАч, основной датчик изображения имеет разрешение 48 Мп. Более подробные характеристики смартфона объявят позже.