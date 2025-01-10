Xiaomi представила доступный смартфон Redmi Note 14 Pro Plus

Сегодня Redmi, дочерняя компания Xiaomi, представила в Европе доступную серию смартфонов Note 14, первой доставив на западный рынок чип Snapdragon 7s Gen 3. Этот процессор Qualcomm был представлен в августе 2024 года, но вскоре оказался в тени флагманского Snapdragon 8 Elite, который дебютировал спустя два месяца и привлёк больше внимания. Но теперь доступный чип Snapdragon 7s Gen 3 получил своё признание. Стоит сказать, что линейка Redmi Note 14 включает в себя сразу пять моделей — от базового Note 14 с поддержкой 4G до флагманского Note 14 Pro Plus с 5G (который, собственно, является единственным устройством в серии, оснащённым процессором Snapdragon).

Процессор же Snapdragon 7s Gen 3 представляет собой 4-нанометровый чип начального уровня из серии Snapdragon 7, который примечателен переходом на архитектуру Arm v9 с ядром Cortex-A720, работающим на частоте 2,5 ГГц. Остальные четыре модели в серии оснащены различными чипами из линейки MediaTek. Примечательно, что флагман линейки, Redmi Note 14 Pro Plus 5G, предлагается по цене в 500 долларов и позиционируется как прямой конкурент Google Pixel 8A, стоимость которого тоже составляет 500 долларов. При этом Redmi превосходит Pixel 8A по большинству технических характеристик, он получил защиту от воды по стандарту IP68, до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища, а также более крупный и яркий OLED-дисплей с защитой Corning Gorilla Glass Victus 2. Однако в программном обеспечении Redmi уступает.