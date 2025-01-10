Xiaomi представила доступный смартфон Redmi Note 14 Pro Plus

Процессор же Snapdragon 7s Gen 3 представляет собой 4-нанометровый чип начального уровня из серии Snapdragon 7, который примечателен переходом на архитектуру Arm v9 с ядром Cortex-A720, работающим на частоте 2,5 ГГц. Остальные четыре модели в серии оснащены различными чипами из линейки MediaTek. Примечательно, что флагман линейки, Redmi Note 14 Pro Plus 5G, предлагается по цене в 500 долларов и позиционируется как прямой конкурент Google Pixel 8A, стоимость которого тоже составляет 500 долларов. При этом Redmi превосходит Pixel 8A по большинству технических характеристик, он получил защиту от воды по стандарту IP68, до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища, а также более крупный и яркий OLED-дисплей с защитой Corning Gorilla Glass Victus 2. Однако в программном обеспечении Redmi уступает.