Xiaomi представила флагманский 12S Ultra

Он также оснащен 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 48-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и 120-кратным максимальным увеличением. Тройная камера оснащена объективами Leica, размещенными в гигантском выступе камеры, большем, чем у его предшественника. Новая система камер избавит от шума и улучшит фотосъемку при слабом освещении с широким динамическим диапазоном. Более того, Xiaomi говорит, что 12S Ultra — это первый телефон, который записывает видео Dolby Vision HDR. Xiaomi также предложит два своих фотографических стиля — Leica Authentic Look и Leica Vibrant Look. Два режима будут предлагать естественные изображения с акцентом на контраст теней и повышенную глубину фотографий. Устройство поступит в продажу 8 июля.