Xiaomi представила флагманский 12S Ultra

Xiaomi сочла целесообразным анонсировать свою последнюю серию флагманских смартфонов с множеством передовых дополнений. В то время как последний Xiaomi 12S Ultra является изюминкой мероприятия, компания также анонсировала стандартные 12S и 12S Pro. Высококачественный Xiaomi 12S Ultra оснащен массивным датчиком камеры на задней панели, который обязательно привлечет много внимания. Новый Xiaomi 12S Ultra очень похож на профессиональную камеру с прикрепленным к ней телефоном. Гигантский 1-дюймовый датчик на задней панели значительно улучшит качество камеры в условиях низкой освещенности. Компания заключила партнерское соглашение с Leica, чтобы создать 50-мегапиксельную основную камеру с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989.

Он также оснащен 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 48-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и 120-кратным максимальным увеличением. Тройная камера оснащена объективами Leica, размещенными в гигантском выступе камеры, большем, чем у его предшественника. Новая система камер избавит от шума и улучшит фотосъемку при слабом освещении с широким динамическим диапазоном. Более того, Xiaomi говорит, что 12S Ultra — это первый телефон, который записывает видео Dolby Vision HDR. Xiaomi также предложит два своих фотографических стиля — Leica Authentic Look и Leica Vibrant Look. Два режима будут предлагать естественные изображения с акцентом на контраст теней и повышенную глубину фотографий. Устройство поступит в продажу 8 июля.