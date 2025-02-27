Xiaomi представила наушники Buds 5 с Wi-Fi

Сегодня компания Xiaomi представила наушники Buds 5, которые привлекли к себе море внимания в сети. Стоит отметить, что большинство беспроводных наушников используют Bluetooth, и Xiaomi Buds 5 Pro не исключение — благодаря аудиоплатформе Snapdragon S7+ они поддерживают скорость передачи до 2,1 Мбит/сек, чего достаточно для 48 кГц/24-битного звука без потерь качества. Но при подключении к Xiaomi 15 Ultra эти наушники раскрывают новый потенциал — они могут использовать Wi-Fi для увеличения битрейта до 4,2 Мбит/сек, обеспечивая 96 кГц/24-битное качество звука без потерь. Wi-Fi также позволяет использовать технологию Qualcomm XPAN (eXpanded Personal Area Network), расширяющую зону действия наушников на весь дом при низком энергопотреблении. XPAN поддерживает аудио с высокой пропускной способностью, низкую задержку и функции пространственного звучания с отслеживанием движений головы.

Однако Wi-Fi-версия доступна только в чёрном цвете, а другие цвета поддерживают только Bluetooth. Также Xiaomi Buds 5 Pro оснащены двойными ЦАП и усилителями, питающими два динамика. Частотный диапазон составляет от 15 Гц до 50 кГц, а настройкой звука занималась команда Golden Ears от Harman, обеспечив лучшую детализацию средних и высоких частот. Наушники имеют три микрофона и систему активного шумоподавления с уровнем подавления до 55 дБ. Они эффективно снижают шум даже при сильном ветре (до 15 м/сек) и обладают вдвое большей мощностью шумоподавления по сравнению с Xiaomi Buds 4 Pro.