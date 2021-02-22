Xiaomi представила наушники и колонку

Как и ожидалось, Xiaomi официально выпустила портативный динамик Mi Portable Bluetooth Speaker (16 Вт) и наушники Mi с шейным ободом Bluetooth Pro в Индии. Первый продукт уже доступен на определенных рынках, тогда как наушники сегодня только дебютируют на мировом рынке. При этом динамик Xiaomi Bluetooth оснащен 2 динамиками по 8 Вт, что обеспечивает максимальную выходную мощность 16 Вт есть несколько режимов работы, подключение к смартфону и так далее. Наушники же привлекают в первую очередь длительностью своей автономной работы, которая позволяет заниматься спортом или играть в игры с комфортом без страха в один прекрасный момент остатьися без заряда батареи. Вопрос только в стоимости для нашей страны и сроках поступления гаджета в продажу.