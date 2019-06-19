Xiaomi представила новый смартфон Mi 9T

Главные особенности новинки, включая безрамочный дисплей, выдвижную фронтальную камеру, экранный сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъём, тройную камеру и прочее.Xiaomi Mi 9T поставляется в чёрной коробке, на крышке которой изображен аппарат с безрамочным экраном и выдвижной камерой. Помимо самого смартфона пользователи получают вместе с ним качественный пластиковый чехол, «скрепку» для извлечения лотка SIM-карт, адаптер мощностью 18 Вт и кабель USB Type-C для зарядки и подключения устройства к компьютеру. О стоимости новинки пока неизвестно.