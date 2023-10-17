Xiaomi представила новую операционную систему HyperOS

Компания Xiaomi в настоящее время занята подготовкой серии смартфонов Xiaomi 14, но это не мешает производителю заниматься и другими направлениями. Например, ранее в этом месяце инсайдеры сообщали о том, что китайская компания может отказаться от операционной системы MIUI и заменить её на MiOS. Это более подходящее название для операционной системы, особенно с учётом нейминга от компании Apple. Однако по итогу оказалось, что инсайдеры были не совсем правы — новая операционная система от Xiaomi будет называться HyperOS и дебютирует вместе с серией смартфонов Xiaomi 14. К сожалению, на момент написания данной новости мы не знаем, как будет выглядеть HyperOS, так как компания ничего не сказала по этому поводу и можно лишь предполагать, как операционная система будет выглядеть на момент релиза.

Генеральный директор Xiaomi также подтвердил, что работа над HyperOS началась ещё в 2017 году, так что на самом деле сменить название компания решила не прямо сейчас, а достаточно давно, но только сейчас, когда новая ОС более или менее готова, представители компании решили, что можно об этом говорить официально. Возможно, данная операционная система получит какие-то новые функции на базе искусственного интеллекта, что, теоретически, понравится потенциальным покупателям. Но точно ничего по этому поводу сказать всё равно нельзя, потому что даже примерной информации нет. Будем ждать официального анонса смартфонов нового поколения и тогда можно будет говорить.
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