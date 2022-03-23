Xiaomi представила патент с улучшенным боковым отпечатком

Xiaomi Mobile Software выпустила патент улучшенной версии бокового датчика отпечатков пальцев, который будет охватывать рамку и угловые области телефона. Боковые сканеры отпечатков пальцев обычно ограничиваются кнопкой питания устройств, которые обычно довольно крошечные. По сравнению с отпечатками пальцев, установленными сзади, площадь поверхности значительно меньше, а это означает, что точность может быть снижена, а вероятность неправильного считывания выше.

Запатентованная технология отпечатков пальцев направлена ​​на устранение этого недостатка за счет увеличения ширины сенсора, тем самым повышая эффективность. Меньшая площадь поверхности также означает, что датчик захватывал только небольшую часть пальца во время аутентификации, что увеличивало вероятность ложных срабатываний. Потребность в таком решении возрастает, поскольку телефоны с каждым годом становятся все тоньше, оставляя все меньше места. Можно утверждать, что OEM-производители будут просто переключиться на сканеры отпечатков пальцев под дисплеем, но эта технология как правило, намного дороже и не является лучшим вариантом для дешевых моделей.