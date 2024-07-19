Xiaomi представила складной Mix Flip

Сегодня компания Xiaomi представила новую модель своего складного смартфона Mix Flip, что, судя по реакциям из интернета, очень понравилось аудитории. Например, внешний экран смартфона порадовал диагональю в 4,01 дюйма, что соответствует диагонали Motorola Razr+ 2024. То есть это самый большой внешний дисплей в своём классе — больше, чем у Samsung, например. И этот внешний дисплей производитель предлагает задействовать для того, чтобы использовать различные приложения, отвечать на сообщения и не только. Ещё у смартфона есть батарея ёмкостью 4780 мАч, что на самом деле очень внушительно для этого сегмента электроники. И она поддерживает практически самую быструю зарядку HyperCharge на 67 Вт, что важно для многих потенциальных покупателей.
Опять же, для примера, у нового Flip от Samsung зарядка всего на 25 Вт. Внутри смартфона расположен большой экран на 6,86-дюймов с OLED-панелью и частотой обновления в 120 Гц с пиковым уровнем яркости в 3000 нит. Ещё хотелось бы отметить, что складной смартфон Xiaomi Mix Flip оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и системой охлаждения с испарительной камерой, которая не даст устройству перегреваться. Да и стоит новый смартфон всего 760 долларов, что очень доступно по современным меркам. Правда, это пока что цена только для Китая, но гаджет явно выедет и за пределы локальной страны. Будем ждать новостей относительно запуска новинки на глобальных рынках, чтобы оценить его в сравнении с конкурентами.