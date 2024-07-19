Xiaomi представила складной Mix Flip

Сегодня компания Xiaomi представила новую модель своего складного смартфона Mix Flip, что, судя по реакциям из интернета, очень понравилось аудитории. Например, внешний экран смартфона порадовал диагональю в 4,01 дюйма, что соответствует диагонали Motorola Razr+ 2024. То есть это самый большой внешний дисплей в своём классе — больше, чем у Samsung, например. И этот внешний дисплей производитель предлагает задействовать для того, чтобы использовать различные приложения, отвечать на сообщения и не только. Ещё у смартфона есть батарея ёмкостью 4780 мАч, что на самом деле очень внушительно для этого сегмента электроники. И она поддерживает практически самую быструю зарядку HyperCharge на 67 Вт, что важно для многих потенциальных покупателей.

Опять же, для примера, у нового Flip от Samsung зарядка всего на 25 Вт. Внутри смартфона расположен большой экран на 6,86-дюймов с OLED-панелью и частотой обновления в 120 Гц с пиковым уровнем яркости в 3000 нит. Ещё хотелось бы отметить, что складной смартфон Xiaomi Mix Flip оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и системой охлаждения с испарительной камерой, которая не даст устройству перегреваться. Да и стоит новый смартфон всего 760 долларов, что очень доступно по современным меркам. Правда, это пока что цена только для Китая, но гаджет явно выедет и за пределы локальной страны. Будем ждать новостей относительно запуска новинки на глобальных рынках, чтобы оценить его в сравнении с конкурентами.
Google Pixel 9 окажется дорогим смартфоном …
В сеть утекли французские цены на флагманские смартфоны линейки Google Pixel 9, релиз которой состоится 1…
Смартфон Hi nova 12 SE оценили в 300 долларов…
Компания Hi nova, известная выпуском клонов Huawei nova (но с поддержкой 5G), представила свой первый дей…
Vivo X100 Ultra принес производителю 500 млн юаней…
Компания Vivo отчиталась об успехах флагманского камерофона X100 Ultra, который вчера появился в китайско…
Xiaomi готовится к релизу складного смартфона Mix Fold 4…
Если верить информации западных изданий, китайская компания Xiaomi представит свои новые складные смартфо…
Объявлена европейская цена Samsung Galaxy M15…
На сайте одного из польских магазинов появилась цена смартфона Samsung Galaxy M15, который был представле…
Honor Magic V3 разобрали на детали…
Складной смартфон Honor Magic V3 с толщиной корпуса в 9,3 мм и весом 226- граммов является одним из самых…
Realme C63 вышел в версии с 4/128 ГБ памяти …
Компания Realme выпустила новый вариант смартфона Realme C63, которая оснащается 4 ГБ оперативной и 128 Г…
В М.Видео стартовали продажи в России смартфонов HUAWEI Pur…
Группа М.Видео-Эльдорадо, объявил о старте продаж новой серии смартфонов HUAWEI Pura 70. Линейка предста…
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor