Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 4

Сегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Mix Fold 4, который оказался невероятно тонким и легким даже в сравнении с Samsung Galaxy Z Flip6 или Honor Magic V3. Собственно, смартфон Mix Fold 4 весит столько же, сколько и Honor Magic V3, что на самом деле для многих потенциальных покупателей является очень важным моментом, так как предыдущие поколения складных смартфонов были слишком тяжёлыми. Каркас смартфона Mix Fold 4 выполнен из высокопрочного углеродного волокна T800H — за счёт этого конструкция нового складного флагмана в три раза прочнее, чем каркас Mix Fold 3. Кроме того, это первый складной смартфон компании Xiaomi с рейтингом защиты от пыли и влаги IPX8. Это значит, что пользователь может легко погружать смартфон под воду на глубину до 1,5 метра на 30 минут и при этом не переживать о том, что гаджет сломается.

Ещё новинка получила 6,56-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Это внешний дисплей, но он достаточно хорошо справляется с поставленной задачей. Главной особенностью новинки является 7,98-дюймовый основной дисплей, выполненный из ультратонкого стекла с тем же разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Xiaomi утверждает, что оба дисплея могут демонстрировать пиковую яркость в 3000 нит, что достаточно положительно сказывается на опыте использования на улице. И, конечно, Xiaomi Mix Fold 4 оснащён флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.