Xiaomi представила смартфон 14 Civi

Основные камеры смартфона, впрочем, не менее впечатляющие — они оснащены объективами Leica Vario-Summilux, а основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 с ярким объективом f/1.63 и фокусным расстоянием 25 мм c оптической стабилизацией изображения. Рядом расположена 50-мегапиксельная камера-телеобъектив с объективом 50 мм и зумом 2x с диафрагмой f/1.98, однако в данном случае оптической стабилизации изображения нет, что немного странно, безусловно. Завершает список 12-мегапиксельная камера с углом обзора 120° и объективом f/2.2. Обработкой изображений занимается тройной 18-битный ISP процессор в составе Snapdragon 8s Gen 3 и новая система AISP от Xiaomi. Кроме того, процессор работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Крайне интересный смартфон.