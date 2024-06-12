Xiaomi представила смартфон 14 Civi

Сегодня компания Xiaomi официально представила серию смартфонов 14 Civi за пределами локального рынка Китая. Данная модель стала первым смартфоном со стеклом GG Victus 2, а также почти флагманской производительностью благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Как и другие модели в серии Civi, эта новинка оснащена двойной фронтальной камерой с двумя 32-мегапиксельными сенсорами — один с широкоугольным объективом (78°, 26 мм), а другой со сверхширокоугольным объективом (100°, 18 мм). Они могут записывать 4K-видео при 30 кадрах в секунду, делать замедленные селфи и, конечно, делать качественные снимки в различных ситуациях.

Основные камеры смартфона, впрочем, не менее впечатляющие — они оснащены объективами Leica Vario-Summilux, а основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 с ярким объективом f/1.63 и фокусным расстоянием 25 мм c оптической стабилизацией изображения. Рядом расположена 50-мегапиксельная камера-телеобъектив с объективом 50 мм и зумом 2x с диафрагмой f/1.98, однако в данном случае оптической стабилизации изображения нет, что немного странно, безусловно. Завершает список 12-мегапиксельная камера с углом обзора 120° и объективом f/2.2. Обработкой изображений занимается тройной 18-битный ISP процессор в составе Snapdragon 8s Gen 3 и новая система AISP от Xiaomi. Кроме того, процессор работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Крайне интересный смартфон.
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