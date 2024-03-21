Xiaomi представила смартфон Civi 4 Pro

Спустя несколько дней после анонса новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 в Китае был официально представлен Xiaomi Civi 4 Pro, первый смартфон на базе данного процессора нового поколения с внушительным перечнем преимуществ. Стоит также отметить, что смартфон Xiaomi Civi 4 Pro следует за трендом дизайна, который в 2024 году набирает активные обороты — у смартфона плоские края и плоский дисплей, а на задней панели есть круглый остров с камерой и выступающим модулем камеры. Как и у большинства смартфонов на современном рынке. На фронтальной панели Xiaomi Civi 4 Pro установлен дисплей с OLED-матрицей диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 3 000 нит. Дисплей поддерживает HDR10+, Dolby Vision и ШИМ-модуляцию с частотой 2160 Гц.

Также стоит отметить, что Xiaomi Civi 4 Pro доступен в конфигурации 12/256 ГБ или 16/512 ГБ с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Смартфон работает на базе операционной системы HyperOS, основанной на Android 14. За питание устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 4700 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 67 Вт. Также есть встроенный оптический датчик отпечатков пальцев и неплохая система камер. При этом смартфон будет относительно доступным, что на самом деле очень важно — многие пользователи не могут позволить себе дорогостоящие устройства флагманского уровня, но доступный гаджет среднего класса им уже по карману. Ждём глобального релиза.
Так снимает камера Zeiss в Vivo X Fold 3 Pro. Фото …
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал фото, сделанные на еще не представленный официально скла…
Инсайдер раскрыл европейские цены на Samsung Galaxy S24…
Авторитетный информатор Роланд Квандт раскрыл цены на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S24 для …
ИИ-функции Galaxy S24 будут доступны и на Galaxy S23…
Вчера пресс-служба Samsung UK поделилась информацией, показывающей все функции Galaxy AI, которые уже дос…
Смартфон iQOO Z9 получит топовый процессор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z9 Turbo, который е…
Официально: Realme 12+ 5G представят 29 февраля …
Компания Realme официально объявила, что смартфоны Realme 12+ 5G и Realme 12 Pro+ 5G будут представлены в…
Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 11 Ultra…
Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Zenfone 11 Ultra, которая оценена в 10…
В сети появились рендеры OnePlus 13…
Сегодня в сети официально показали первый рендер смартфона OnePlus 13, который должен появиться в продаже…
Xiaomi 14 Ultra появился на неофициальных рендерах…
Если верить информации зарубежных изданий, смартфон Xiaomi 14 Ultra будет представлен официально 25 февра…
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor