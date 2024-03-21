Xiaomi представила смартфон Civi 4 Pro

Спустя несколько дней после анонса новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 в Китае был официально представлен Xiaomi Civi 4 Pro, первый смартфон на базе данного процессора нового поколения с внушительным перечнем преимуществ. Стоит также отметить, что смартфон Xiaomi Civi 4 Pro следует за трендом дизайна, который в 2024 году набирает активные обороты — у смартфона плоские края и плоский дисплей, а на задней панели есть круглый остров с камерой и выступающим модулем камеры. Как и у большинства смартфонов на современном рынке. На фронтальной панели Xiaomi Civi 4 Pro установлен дисплей с OLED-матрицей диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 3 000 нит. Дисплей поддерживает HDR10+, Dolby Vision и ШИМ-модуляцию с частотой 2160 Гц.

Также стоит отметить, что Xiaomi Civi 4 Pro доступен в конфигурации 12/256 ГБ или 16/512 ГБ с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Смартфон работает на базе операционной системы HyperOS, основанной на Android 14. За питание устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 4700 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 67 Вт. Также есть встроенный оптический датчик отпечатков пальцев и неплохая система камер. При этом смартфон будет относительно доступным, что на самом деле очень важно — многие пользователи не могут позволить себе дорогостоящие устройства флагманского уровня, но доступный гаджет среднего класса им уже по карману. Ждём глобального релиза.