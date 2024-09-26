Xiaomi представила смартфоны 14T и 14T Pro

Сегодня китайская компания Xiaomi официально представила миру свои новые флагманские смартфоны 14T и 14T Pro. Эти модели практически полностью соответствуют своим предшественникам — 13T и 13T Pro. Они оснащены 6,67-дюймовыми дисплеями с частотой обновления 144 Гц, но теперь с повышенной яркостью до 4000 нит, тройными камерами, батареями ёмкостью 5000 мАч и процессорами серии Dimensity. Xiaomi 14T Pro — более мощная из двух моделей. Смартфон получил чип Dimensity 9300+ с производительным ядром Cortex-X4 с частотой 3,4 ГГц, мощный графический процессор Immortalis-G720 MC12 и 12 или 16 ГБ оперативной памяти.

При этом обе модели имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Аккумулятор на 5000 мАч в 14T Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт, а основная камера 14T Pro оснащена большим сенсором Light Fusion 900 размером 1/1,31" с разрешением 50 Мп и объективом с фокусным расстоянием в 23 мм и диафрагмой f/1,6. Также есть телеобъектив с разрешением 50 Мп и фокусным расстоянием в 60 мм (f/2.0), а ещё сверхширокоугольная камера с разрешением 12 Мп и объективом на 15 мм (f/2.2). Основная камера 14T оснащена меньшим сенсором IMX906 размером 1/1,56" с разрешением 50 Мп, телеобъектив получил фокусное расстояние 50 мм (f/1,9) и разрешение 50 Мп. Стоимость смартфонов для международного рынка пока что не сообщается, но можно предположить, что устройства будут доступными. Этим компания и славится на самом деле.
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