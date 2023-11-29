Xiaomi представила сразу три Redmi K70

Компания Xiaomi сегодня представила сразу три новых смартфона под брендом Redmi — речь о моделях Redmi K70e, K70 и K70 Pro. Для начала стоит уточнить, что смартфоны Redmi K70 и K70 Pro предлагают достаточно знакомый дизайн с блоком камеры на задней панели, похожим на тот, что вы видели в OnePlus 10 Pro. Оба смартфона при этом имеют 6,67-дюймовый OLED-экран (панель TCL C8) с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Также, по заявлению производителя, смартфоны получили яркий дисплей на уровне 4000 нит (это, вероятно, маркетинг, потому что яркость слишком уж высокая) и диммирование с частотой 3840 Гц. Экран сертифицирован по стандартам HDR10+ и Dolby Vision, плюс под ним находится сканер отпечатков пальцев.

Redmi K70 и K70 Pro также предлагают тройную камеру на задней панели, основной из которых является датчик на 50 мегапикселей. Остальные датчики изображения у этих смартфонов отличаются — у базовой модели есть 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера, а в варианте Pro также есть телеобъектив на 50 мегапикселей, а также ультраширокоугольная камера на 12 мегапикселей. При этом оба смартфона получили 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Важное отличие между моделями в том, что Redmi K70 Pro поставляется с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, тогда как базовая версия поставляется с чипом Snapdragon 8 Gen 2. И, конечно, это будут относительно доступные смартфоны, так что конкурировать они будут именно из-за цены.