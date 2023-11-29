Xiaomi представила сразу три Redmi K70

Redmi K70 и K70 Pro также предлагают тройную камеру на задней панели, основной из которых является датчик на 50 мегапикселей. Остальные датчики изображения у этих смартфонов отличаются — у базовой модели есть 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера, а в варианте Pro также есть телеобъектив на 50 мегапикселей, а также ультраширокоугольная камера на 12 мегапикселей. При этом оба смартфона получили 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Важное отличие между моделями в том, что Redmi K70 Pro поставляется с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, тогда как базовая версия поставляется с чипом Snapdragon 8 Gen 2. И, конечно, это будут относительно доступные смартфоны, так что конкурировать они будут именно из-за цены.