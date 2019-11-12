Xiaomi представила «умные» часы Mi Watch на платформе Qualcomm Snapdragon Wear 3100

Компания Xiaomi представила свои первые «умные» часы Mi Watch с 1,78-дюймовым экраном. Аппарат внешне напоминает популярный смарт-хронометр Apple Watch. Новинка способна отслеживать различные показатели физической активности пользователя и качество его сна. Аккумулятор у девайса равен 570 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2, Wi-Fi, платформа Qualcomm Snapdragon Wear 3100, модуль NFC, приемник спутниковой навигационной системы GPS и поддержка сенсорного управления. Приобрести часы можно за 185 долларов.