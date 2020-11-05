Xiaomi представила уникальную камеру для смартфона

Достаточно часто пользователи говорят о том, что компания Xiaomi ворует у других компаний дизайн или какие-то другие идеи, так как это весьма важный момент в развитии производителя. На самом же деле китайская компания уже достаточно давно выпускает на рынке массу различных устройство со своими уникальными возможностями, особенно когда речь доходит до собственных разработок. Например, сейчас Xiaomi официально представила свой новый объектив, который работает как в обычном фотоаппарате — пользователь просто берет устройство и получает зум при помощи движения линз. Выдвижных объективов на смартфонах нет уже очень давно, так что стоит подождать, пока производитель официально представит данную новинку и обсудить качество картинки.