Xiaomi представляет технологию Loop LiquidCool

Тепло от чипсета вызывает испарение жидкости, горячий газ проходит по трубке для охлаждения в конденсаторе и снова превращается в жидкость. Затем эта жидкость поступает в заправочную камеру, которая питает испаритель, после чего цикл начинается заново. С тепловыми трубками дело обстоит иначе - фитиль, переносящий жидкость, и камера, через которую проходит газ, находятся в одной металлической трубе, и контакт между ними снижает эффективность. Второе важное изменение - это использование клапанов Tesla для обеспечения правильной циркуляции. Да, эти клапаны были изобретены компанией Tesla и не имеют движущихся частей, вместо этого они полагаются на свою продуманную конструкцию, гарантирующую, что жидкость течет намного легче в одном направлении.