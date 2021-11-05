Xiaomi представляет технологию Loop LiquidCool

Процессоры для смартфонов из года в год становятся все быстрее и быстрее, но несмотря на постоянное совершенствование кремниевых узлов, они продолжают нагреваться. Вот почему решения для охлаждения стали основным фактором, поскольку тепловые трубки являются общей частью охлаждающего стека. Xiaomi разработала технологию Loop LiquidCool, которая улучшает основные тепловые трубки двумя способами, в результате чего эффективность охлаждения увеличивается вдвое. Ожидается, что эта технология появится в продуктах Xiaomi во второй половине 2022 года.

Тепло от чипсета вызывает испарение жидкости, горячий газ проходит по трубке для охлаждения в конденсаторе и снова превращается в жидкость. Затем эта жидкость поступает в заправочную камеру, которая питает испаритель, после чего цикл начинается заново. С тепловыми трубками дело обстоит иначе - фитиль, переносящий жидкость, и камера, через которую проходит газ, находятся в одной металлической трубе, и контакт между ними снижает эффективность. Второе важное изменение - это использование клапанов Tesla для обеспечения правильной циркуляции. Да, эти клапаны были изобретены компанией Tesla и не имеют движущихся частей, вместо этого они полагаются на свою продуманную конструкцию, гарантирующую, что жидкость течет намного легче в одном направлении.