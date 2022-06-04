Xiaomi прекращает поддержку смартфона Redmi K20 и планшета Mi Pad 4

Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые больше не будут получать программную поддержку. В этот список входят 10 устройств.

Xiaomi прекратит выпуск регулярных обновлений безопасности для Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7, а так же для Redmi Y3, Mi Pad 4, Mi Pad 4 Plus, Mi Play и Mi 9 SE. Все телефоны в списке были впервые выпущены еще в 2019 году, планшеты были выпущены еще в 2018 году. Как правило, Xiaomi обычно поддерживает обновления безопасности в течение двух лет после выпуска устройства. Однако, если будет обнаружена очень серьезная уязвимость в системе безопасности, Xiaomi заявляет, что может предоставить необходимые исправления безопасности для устройства, даже если устройство больше не поддерживается.