Xiaomi прекращает разработку бета-версий MIUI 13 для смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro Xiaomi объявила о прекращении разработки нового пользовательского интерфейса MIUI 13 для восьми своих смартфонов. Стоит отметить, что речь идет о прекращении выпуска бета-версий. Согласно информации, список смартфонов выглядит так: Xiaomi Mi CC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Данные смартфоны не получат обновление бета-версии MIUI 13 версии 22.7.13. Прекращение разработки MIUI 13 говорит о том, что эти модели больше не получат MIUI 13.5. Но смартфоны будут получать финальные обновления прошивки в течение длительного времени. Прекращение разработки MIUI 13 говорит о том, что эти модели больше не получат MIUI 13.5. Но смартфоны будут получать финальные обновления прошивки в течение длительного времени. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 17:26 . Продукт - Xiaomi Mi 10 Pro

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