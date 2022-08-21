Xiaomi прекращает разработку бета-версий MIUI для девяти своих смартфонов

Компания Xiaomi объявила, что прекращает разработку бета-версий прошивки MIUI для девяти своих смартфонов выпущенных с 31 октября этого года, это модели Xiaomi 10 Ultra, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 4G, Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi K30 5G Extreme Edition и Redmi Note 9.

Прекращение разработки бета-версии MIUI не означает, что производитель не будет поддерживать устройства выпуском программного обеспечения. Перечисленные смартфоны также будут получать финальные релизы обновлений ПО. Но ничего свежее MIUI 13 эти модели не получат. Напомним, что MIUI 14 выйдет в ноября этого года.
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