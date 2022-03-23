Xiaomi прекращает выпуск Mi 10S с процессором Snapdragon 870

В прошлом году Xiaomi удивила всех запуском Mi 10S. Эксклюзивный для Китая смартфон предлагает лучшие характеристики премиум-класса по более низкой цене.

Сегодня генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что Mi 10S распродан. Это явно говорит о том, что компания прекратила выпуск Mi 10S в своей стране, единственном рынке, где он был выпущен. Однако устройство может быть доступно на офлайн-рынке до тех пор, пока не закончатся запасы. Телефон оснащен 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD + 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 870, оперативной памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.0, технологией жидкостного охлаждения, 108 МП (оптическая стабилизация изображения, широкоугольная) + 13 МП (сверхширокоугольная) + 2 МП (макро) + 2 МП (сверхширокоугольная) датчик глубины, 20-мегапиксельной селфи-камерой, двойными стереодинамиками, настроенные Harman Kardon, батареей емкостью 4780 мАч, быстрой проводной зарядкой 33 Вт, быстрая беспроводная зарядка 30 Вт и обратная беспроводная зарядка 10 Вт. Телефон дебютировал с MIUI 12 на базе Android 11 по стартовой цене 3299 иен за базовую конфигурацию памяти 8 ГБ + 128 ГБ.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10S
Moto Edge X30 уже готов к глобальному релизу…
Moto Edge X30 уже готов к глобальному релизуMoto Edge X30 от Motorola, который был представлен в Китае в декабре, стал первым телефоном, оснащенным п…
Смартфон Redmi 10C оценен в 170 евро…
Смартфон Redmi 10C оценен в 170 евроКомпания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Redmi 10C, которая почему-то работает …
Официально представлен OnePlus 10 Pro…
Официально представлен OnePlus 10 ProСегодня OnePlus 10 Pro официально дебютировал в Китае. Новый флагман значительно лучше своего предшествен…
Смартфон Honor X8 получил 64-Мп квадрокамеру…
Смартфон Honor X8 получил 64-Мп квадрокамеруКомпания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X8, которая в числе прочего получила восьми…
Новый Xiaomi Civi получит 120-Гц OLED-экран…
Новый Xiaomi Civi получит 120-Гц OLED-экранИзвестный достоверными утечками инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что компания Xiaomi готовит …
ZTE nubia Z40 Pro появится с сенсором Sony IMX787 в феврале…
ZTE nubia Z40 Pro появится с сенсором Sony IMX787 в февралеNubia выложила тизер своего грядущего флагманского смартфона Z40 Pro на Weibo, заявив, что это будет перв…
Бюджетный смартфон Nokia G21 засветился в бенчмарке…
Бюджетный смартфон Nokia G21 засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nokia G21, о…
Смартфон Nokia G11 оценен в 11 тысяч рублей…
Смартфон Nokia G11 оценен в 11 тысяч рублейКомпания HMD Global пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nokia G11, которая выйдет в России…
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor