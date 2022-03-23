Xiaomi прекращает выпуск Mi 10S с процессором Snapdragon 870

В прошлом году Xiaomi удивила всех запуском Mi 10S. Эксклюзивный для Китая смартфон предлагает лучшие характеристики премиум-класса по более низкой цене.

Сегодня генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что Mi 10S распродан. Это явно говорит о том, что компания прекратила выпуск Mi 10S в своей стране, единственном рынке, где он был выпущен. Однако устройство может быть доступно на офлайн-рынке до тех пор, пока не закончатся запасы. Телефон оснащен 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD + 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 870, оперативной памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.0, технологией жидкостного охлаждения, 108 МП (оптическая стабилизация изображения, широкоугольная) + 13 МП (сверхширокоугольная) + 2 МП (макро) + 2 МП (сверхширокоугольная) датчик глубины, 20-мегапиксельной селфи-камерой, двойными стереодинамиками, настроенные Harman Kardon, батареей емкостью 4780 мАч, быстрой проводной зарядкой 33 Вт, быстрая беспроводная зарядка 30 Вт и обратная беспроводная зарядка 10 Вт. Телефон дебютировал с MIUI 12 на базе Android 11 по стартовой цене 3299 иен за базовую конфигурацию памяти 8 ГБ + 128 ГБ.