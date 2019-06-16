Xiaomi прекращает выпуск глобальных бета-прошивок MIUI

Компания Xiaomi объявила о закрытии программы тестирования фирменной оболочки MIUI. Глобальные бета-прошивки перестанут выпускать уже с 1 июля.

У Xiaomi есть две версии прошивок: стабильная и бета. Стабильная — это уже завершенный вариант с полноценными функциями и исправленными недостатками (хотя ошибки, конечно, бывают, без этого никак). А вот MIUI Global Beta ROM призвана помочь компании разработать новые функции и найти недоработки. Поэтому «в комплекте» вы получаете нестабильную работу оболочки с багами.

Бета-тестирование рассчитано на опытных пользователей, энтузиастов и разработчиков, которые могут подсказать что-то стоящее и оставить полезный отзыв. Однако в основном бета-версию MIUI устанавливают, чтобы первыми опробовать новые функции и написать нелестные комментарии, если что-то не работает. А вот конструктивных отзывов Xiaomi практически не получает. К тому же, с выходом большого количества моделей смартфонов под разными брендами разработчики тратят уйму времени на запуск бета-прошивки. В результате Xiaomi решила закрыть программу тестирования и выпускать только стабильные версии прошивки. Обещают, что теперь они будут лучше и выходить чаще.