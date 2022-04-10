Xiaomi прекращает выпуск обновлений для Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, для которых она прекратит разработку обновлений фирменной прошивки MIUI. Поддержка прекратится 18 июля. В перечень вошли модели Mi CC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и Mi 10 Lite.

Одним из самых популярных смартфонов в данном списке является Xiaomi Mi 10, выпущенный чуть больше двух лете назад. Даже сейчас он остается вполне актуальным устройством, а потому пользователям должно быть особенно жаль от прекращения поддержки. Напомним, что аппарат оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.