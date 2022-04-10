Xiaomi прекращает выпуск обновлений для Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, для которых она прекратит разработку обновлений фирменной прошивки MIUI. Поддержка прекратится 18 июля. В перечень вошли модели Mi CC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и Mi 10 Lite.

Одним из самых популярных смартфонов в данном списке является Xiaomi Mi 10, выпущенный чуть больше двух лете назад. Даже сейчас он остается вполне актуальным устройством, а потому пользователям должно быть особенно жаль от прекращения поддержки. Напомним, что аппарат оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.
Redmi K50 Pro уже доступен для международного заказа …
Redmi K50 Pro уже доступен для международного заказа Сетевые источники сообщают, что дебютировавший вчера смартфон Redmi K50 Pro уже можно предзаказать за пре…
Xiaomi Redmi 10 получает обновление MIUI 13 и Android 12 по …
Xiaomi Redmi 10 получает обновление MIUI 13 и Android 12 по Xiaomi представила MIUI 13 и Android 12 для Redmi 10, одного из многих бюджетных смартфонов, которые прод…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой представлен официально…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой представлен официальноКомпания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto Edge X30 с подэкранной селфи-камерой разреш…
Samsung Galaxy S22 окажется дороже, чем iPhone 13…
Samsung Galaxy S22 окажется дороже, чем iPhone 13Профильное издание Phone Arena поделилось информацией об американских ценах на смартфоны серии Samsung Ga…
Apple представит зеленый iPhone 13 на сегодняшнем мероприяти…
Apple представит зеленый iPhone 13 на сегодняшнем мероприятиПервое мероприятие Apple начнется сегодня в 18:00 по всемирному координированному времени, где ожидается …
Смартфон Lenovo Legion Y90 получит металлические курки…
Смартфон Lenovo Legion Y90 получит металлические куркиКомпания Lenovo опубликовала новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону Legion…
Флагман Sony Xperia 1 IV показали на рендерах…
Флагман Sony Xperia 1 IV показали на рендерахАвторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными рендерами смартфона Sony Xperia 1 IV, который еще н…
«Инженерная» модель Xiaomi 12 Pro работает с более новой вер…
«Инженерная» модель Xiaomi 12 Pro работает с более новой вер«Инженерная» Xiaomi 12 Pro находится в стадии разработки с номером модели «L2S», и она будет оснащена гря…
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor