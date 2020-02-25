Xiaomi прекратила продажи Redmi K20 Pro

Представители Redmi официально заявили, что продажи смартфона Redmi K20 Pro известен как Xiaomi Mi 9T Pro прекращены.

Напоследок компания Xiaomi опубликовала постер со всеми достижениями Redmi K20 Pro, и это награда iF DESIGN AWARD 2020 за дизайн смартфона и 5 миллионов проданных смартфонов по всему миру.

Компания Xiaomi решила отблагодарить владельцев смартфонов в Китае и начала дарить им фирменные чехлы на смартфон Redmi K20 Pro.

Также снизу постера написана надпись скоро Redmi K30 Pro, компания действительно прекращает продажи старой модели.