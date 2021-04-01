Xiaomi презентовала складной смартфон Mi Mix Fold

Складные смартфоны в ближайшем будущем станут обыденным делом. Гонка среди производителей идет полным ходом. Xiaomi представила свой складной смартфон Mi Mix Fold.

Внутренний экран имеет 8,01-дюймовый OLED-дисплей с HDR10 + и Dolby Vision. Внешний дисплей предлагает 6,52-дюймовый дисплей с вырезом. Устройство будет поставляться с операционной системой Android 10 с MIUI 12. Качественный звук обеспечивает 4 динамика SOUND BY Harman Kardon.

Новинка работает на платформе Snapdragon 888. Доступные конфигурации: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ (1520 долларов), 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ (1670 долларов), а также вариант с 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ (1980 долларов). Что касается камеры, в смартфоне установлена 108 МП основная камера с "жидкой" линзой, а также 13 МП сверхшироким датчиком, 8 МП камерой с 3-кратным оптическим зумом и 8 МП камерой (эквивалент макрообъектива 80 мм). Фронтальная камера на 20 МП.

Емкость аккумулятора составляет 5020 мАч. Производитель заявляет, что устройство можно сложить миллион раз. На данный момент смартфон продается в Китае.