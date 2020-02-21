Xiaomi придумала SIM-карту и карту памяти 2 в 1

На большинство смартфонах ради экономии места производители устанавливают гибридные слоты либо для двух SIM-карт, либо для одной SIM-карты и одной карты памяти.

Китайская компания Xiaomi нашла решение, как избавить пользователей от выбора и использовать все и сразу без мучении.

В патенте китайской компаний Xiaomi описано, что оригинальная SIM-карта с поддержкой 5G, может одновременно служит и картой памяти. Судя по снимку, на одной стороне симка, а на другой компактная микросхема памяти. В результате чего получается 2 в 1. При этом слот под накопитель поддерживает резервное копирование и восстановление данных. Когда появиться такое решение на рынке, пока что неизвестно.