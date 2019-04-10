Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день рождения

6 апреля Xiaomi отметила свой 9-й день рождения. Трудно поверить в то, что за столь короткую историю, компания сумела завоевать не только рынок электроники в Китае, но и выйти на лидирующие позиции по всему миру. В первую очередь успехов удалось добиться благодаря решению ограничить чистую прибыль компании пятью процентами.

В результате, гаджеты продаются практически по себестоимости, что и генерирует большие объемы продаж. Второе слагаемое успеха – широкий ассортимент, позволяющий пользователям подобрать гаджет под себя. Наконец, использование искусственного интеллекта (ИИ) и прочих инновационных решений позволяет владельцам продукции Xiaomi чувствовать себя «на острие технологий».

В честь праздника, в нашей стране появятся в продаже долгожданные смартфоны Mi 9 и Redmi 7.

Флагман Xiaomi Mi 9 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти. По производительности его можно сравнить с флагманом Samsung Galaxy S10, а вот цена тут вдвое меньше: 34 990 рублей за версию с 64 ГБ ПЗУ и 37 990 рублей за 128 ГБ.

В рамках совместной акции с «М.Видео» и «Эльдорадо», можно получить в подарок еще и беспроводные наушники. Смартфон обладает тройной камерой с поддержкой ИИ и снабжен батареей на 3300 мАч, поддерживающей скоростные проводную (27 Вт) и беспроводную (20 Вт) зарядки.

Если желаете еще более доступный гаджет, то к вашим слугам смартфон Redmi 7, обладающий высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 632 и аккумулятором на 4000 мАч.

Цена за версию с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ составит всего 9 990 рублей, модель с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ обойдется в 11 990 рублей, а смартфон с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ на борту можно будет приобрести за 13 490 рублей. Redmi 7 представлен в черном и синем цветовых вариантах, а чуть позже появится версия в красном корпусе.

Сообщество Mi фанов является важной частью успеха компании, так как они вовлечены в процесс принятия решений относительно продукции Xiaomi. Специально для них стартует ежегодная кампания Mi Fan Festival, проходящая в этот раз под лозунгом «Веселье начинается здесь».

в России, на время фестиваля в продаже снова появится Redmi Note 7 в синем и черном цветах, а Redmi 6A в синем, черном и золотом цветах будет доступен со скидкой;

при покупке Mi A2 Lite можно будет приобрести наушники Mi Sports Bluetooth Earphones за 1 рубль;

приобретая Redmi 6, можно забрать фитнес-браслет Mi Band 3 за 1 рубль;

покупателям Redmi Note 6 Pro достанется павербанк на 20000 мАЧ Mi Power Bank 2C за 1 рубль;

те, кто хотел приобрести Mi 8 Lite, смогут доплатить 1 рубль и получить наушники Mi Noise Cancelling Earphones (Type-C);

Mi Band 3 получит скидку в 30% и будет доступен по цене — 1 990 руб;

если при создании видео в приложении TikTok, указать хэштег MFF, то можно выиграть смартфон Redmi Note 7.

Интервью по смартфонам Xiaomi в России

Любой желающий может сразится в игре «Веселые гонки» на официальном сайте компании и выиграть продукты Xiaomi, а также всех поклонников брэнда ждут прочие скидки и акции:

Автор: Артем Костенко