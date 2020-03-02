Xiaomi приостановила обновление для смартфона Mi A3

Китайская компания Xiaomi выпустила обновление до операционной системы Android 10 для смартфона Mi A3. Но по каким то причинам разработчики компаний Xiaomi приостановили обновление.

Большинство пользователей скачали обновление на телефон и не смогли ее установить. По словам техподдержки, разработчики приостановили обновление операционной системы из-за многочисленных ошибок в системе.

На сегодняшний день, разработчики компаний Xioami занимаются над устранением ошибок в обновлений, после чего разработчики снова начнут распространять обновление.

Смартфон Xiaomi Mi A3 с обновлением до Android 10 получит все основные особенности операционной системы.