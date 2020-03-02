Xiaomi приостановила обновление для смартфона Mi A3

2020-03-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi A3; [13]
Китайская компания Xiaomi выпустила обновление до операционной системы Android 10 для смартфона Mi A3. Но по каким то причинам разработчики компаний Xiaomi приостановили обновление.

Большинство пользователей скачали обновление на телефон и не смогли ее установить. По словам техподдержки, разработчики приостановили обновление операционной системы из-за многочисленных ошибок в системе.

На сегодняшний день, разработчики компаний Xioami занимаются над устранением ошибок в обновлений, после чего разработчики снова начнут распространять обновление.

Смартфон Xiaomi Mi A3 с обновлением до Android 10 получит все основные особенности операционной системы.


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