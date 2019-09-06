Xiaomi продает более 100 миллионов телефонов

Китайский производитель смартфонов Xiaomi в пятницу объявил, что он выпустил более 100 миллионов смартфонов в Индию за последние пять лет.Компания выпустила свой первый телефон еще в июле 2014 года в стране.

«Существовали бренды, которые вышли на рынок раньше нас, но никто не приблизился к поразительному подвигу, которого мы достигли», - сказал Ману Кумар Джайн, вице-президент Xiaomi и управляющий директор Xiaomi India.

Хiaomi является ведущим брендом смартфонов в Индии в течение восьми кварталов подряд с долей рынка 28,3 процента во втором квартале 2019 года по данным IDC. Редми 6А и Redmi Note 7 Pro были двумя самыми продаваемыми смартфонами в отрасли за второй квартал 2019 года.

Xiaomi в четверг объявила, что ее приложение для платежных решений с унифицированным интерфейсом платежей (UPI) - Mi Pay - приобрело более 18 миллионов пользователей с момента запуска в феврале 2019 года.

«Mi Pay оказался одним из самых надежных и простых способов оплаты для миллионов пользователей MIUI в Индии», - говорится в заявлении исполнительного директора Xiaomi India Мураликришнана.

Mi Pay позволяет совершать различные виды транзакций: перевод денег, запрос денег, оплата счетов - электричество, телефон, вода, газ и т. д.