Xiaomi продала 300 тысяч смартфонов Redmi K60 за 5 минут

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфонов Redmi K60 и Redmi K60 Pro, которые сегодня появились в китайской продаже по цене от 360 и от 475 долларов соответственно. Сообщается, что всего за пять минут с начала продаж было реализовано более 300 тысяч экземпляров.

Напомним, что Redmi K60 оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядками, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой Bluetooth 5.3 и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14.
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