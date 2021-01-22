Xiaomi продала миллион смартфонов Poco C3

Компания Poco объявила о том, что смартфон Poco C3 разошелся тиражом в миллион устройств на одном только индийском рынке. Напомним, что в ноябре прошлого года Poco заняла третье место в Индии по онлайн-продажам, опередив таких крупных игроков, как OnePlus и Realme. Первые два места удерживают Xiaomi и Samsung.

Напомним, что Poco C3 оснащается 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, платформой MediaTek Helio G35, 3 или 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 10 Вт и сканером отпечатков пальцев на задней панели.