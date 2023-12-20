Xiaomi продала миллион смартфонов Redmi K70

Компания Xiaomi похвасталась успехами серии смартфонов Redmi K70, которые появились в продаже 1 декабря. Утверждается, что всего за две недели с начала продаж было реализовано более миллиона устройств. Это лучший результат за всю историю флагманской линейки.

Напомним, что оцененный в Китае от 350 долларов Redmi K70 оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2K, ШИМ-регулированием 3840 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony Light Hunter 800), 8 Мп (телефотообъектив) и 2 Мп (макро), АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, ИК-датчиком, модулем NFC и программной оболочкой HyperOS на базе операционной системы Android 14.
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