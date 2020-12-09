Xiaomi работает над 30-дюймовым изогнутым монитором

Китайская компания Xiaomi работает над новым изогнутым монитором. По слухам сети, этот новый монитор может быть выпущен в первом квартале 2021 года и будет иметь 30-дюймовый экран.

Этот новый 30-дюймовый изогнутый игровой монитор может стать преемником 34-дюймового игрового дисплея Mi Surface. Хотя это всего лишь предположение.

Недавно также сообщалось, что завершены последние поставки 34-дюймовых изогнутых дисплеев Mi Surface, а их производство приостановлено из-за отсутствия поставок от Samsung. Следуя из этого, 30-дюймовый вариант анонсируется компанией Videocom в партнерстве с AUO и, как ожидается, появится на рынке где-то в первом квартале следующего года. Таким образом, можно ожидать, что новый монитор Xiaomi будет иметь эту панель. К сожалению, у нас нет более подробной информации или спецификаций относительно будущего монитора.
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