Xiaomi работает над интерфейсом нового поколения MIUI 12

Китайская компания Xiaomi опубликовала новый тизер в социальной сети, что компания планирует запустить MIUI 12 в качестве пользовательской операционной системы следующего поколения.

Однако, Xiaomi кроме подтверждения MIUI 12, ничего не раскрыла. В настоящее время MIUI 11 - это пользовательский интерфейс, на которой работает большинство смартфонов Android, поставляемых компанией Xiaomi.

Цифра 12 в рекламном постере размещенной компанией, намекает на то, что компания может представить совершенно новую цветовую схему для интерфейса.